Мэр Парижа сочла тревожным решение Макрона о роспуске Национального собрания

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мэр Парижа Анн Идальго считает крайне тревожным решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента страны) и провести парламентские выборы за несколько недель до парижских летних Олимпийских игр, передает телеканал BFMTV.

Идальго заявила, что "роспуск перед Олимпийскими играми вызывает крайнюю тревогу, но, как и все политические ответственные лица, она будет на месте".

Она заверила, что "ничто не испортит Игры".

В свою очередь президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, находясь в столице Франции, заявил: "Мы видим большое единство в пользу Олимпийских игр в Париже".

По его словам, "Франция привыкла проводить выборы, и они собираются сделать это снова, будут новое правительство и новый парламент, и все поддержат Олимпиаду".

Ситуацию прокомментировал и председатель оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. "Мы полны решимости провести эти великие игры, - сказал он. - Все основные решения уже приняты, мы находимся на оперативной стадии".

Макрон в обращении к французам в воскресенье, 9 июня, вечером объявил, что распускает Национальное собрание. "После проведения консультаций, предусмотренных статьей 12 нашей Конституции, я решил вновь дать вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил президент, чье выступление транслировали французские СМИ.

"Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Через несколько минут я подпишу указ о проведении парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, и второй - 7 июля", - сообщил Макрон.