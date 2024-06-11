Блинкен назвал обнадеживающей реакцию ХАМАС на резолюцию СБ ООН по Газе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал позитивную реакцию террористического движения ХАМАС на резолюцию СБ ООН, призывающую к постоянному прекращению огня в секторе Газа, и назвал ее обнадеживающим знаком. Об этом сообщают западные СМИ.

По словам Блинкена, переговоры о прекращении огня продолжатся 11 июня и в последующие дни.

Глава Госдепартамента 11 июня примет участие в саммите в Иордании, посвященном гуманитарной ситуации в секторе Газа. Саммит созвали король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Саммит призван объединить лидеров стран и представителей гуманитарных организаций для усиления мер международного сообщества в отношении гуманитарной катастрофы в секторе Газа", - говорится в заявлении властей Иордании.

Премьер-министр Марокко Азиз Аханнуч, президент Кипра Никос Христодулидис и президент Мозамбика Филипе Ньюси 11 июня прибыли в Амман для участия в саммите. Ожидается, что к конференции присоединится глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

ХАМАС ранее заявил, что приветствует резолюцию СБ ООН, призывающую к постоянному прекращению огня в секторе Газа.

10 июня Совбез ООН проголосовал за принятие американского проекта резолюции с призывом согласиться на предложенную президентом США Джо Байденом сделку о перемирии в секторе Газа. Представители 14 стран поддержали резолюцию, Россия воздержалась.

Как сообщила американская миссия в ООН, Израиль уже согласился на сделку, хотя власти страны об этом не заявляли. США призывают ХАМАС сделать то же самое.

В конце мая Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из сектора, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.