СБ ООН принял американский проект резолюции о необходимости перемирия в Газе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совбез ООН проголосовал за принятие американского проекта резолюции с призывом согласиться на предложенную ранее президентом США Джо Байденом сделку о перемирии в секторе Газа.

В ходе голосования, которое транслировалось на сайте Организации, 14 стран поддержали резолюцию, Россия воздержалась.

Ранее на сайте американской миссии в ООН сообщалось, что США призвали Совбез проголосовать за проект революции, "поддерживающий план, который принесет практически полное и немедленное перемирие, а также освобождение заложников".

Как отметили в миссии, принятие озвученной Байденом сделки также приведет к выводу израильских войск из густонаселенных районов сектора Газа на первом этапе, немедленному росту поставок гуманитарной помощи и восстановлению основных услуг, а также возвращению палестинского населения на север анклава.

Согласно заявлению, Израиль уже согласился на эту сделку, хотя ранее власти страны об этом не заявляли. США призывают ХАМАС сделать то же самое.

"Члены СБ не должны упустить эту возможность и обязаны единогласно поддержать эту сделку", - резюмировали в представительстве США в ООН.

Ранее глава Белого дома предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из сектора, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.