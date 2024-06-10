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ЕС приветствовал резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о поддержке Брюсселя принятой Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в секторе Газа.

"Европейский союз приветствует принятие резолюции 2735 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поддерживающей новое предложение о прекращении огня, объявленное 31 мая", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник вечером.

Евросоюз, отмечается в документе, призывает к немедленной реализации данной резолюции, а также к выполнению резолюций СБ ООН 2728, 2720 и 2712.

"ЕС напоминает о своей полной поддержке комплексной "дорожной карты", представленной президентом США Джо Байденом. Мы призываем обе стороны принять и реализовать трехэтапное предложение", - заявил глава европейской дипломатии.

Боррель заверил, что ЕС готов внести свой вклад в возрождение политического процесса для достижения прочного и устойчивого мира, основанного на решении конфликта через создание двух государств, и поддержать скоординированные международные усилия по восстановлению сектора Газа.

Ранее Совбез ООН проголосовал за принятие американского проекта резолюции с призывом согласиться на предложенную президентом США Джо Байденом сделку о перемирии в секторе Газа.

В ходе голосования, которое транслировалось на сайте Организации, 14 стран поддержали резолюцию, Россия воздержалась.

Как сообщалось на сайте американской миссии в ООН, США призвали Совбез проголосовать за проект революции, "поддерживающий план, который принесет практически полное и немедленное перемирие, а также освобождение заложников".

Джо Байден Совбез ООН
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