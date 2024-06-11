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НАТО продолжит оказывать Киеву помощь, но не будет напрямую участвовать в боях

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс готов оказывать Украине необходимую поддержку, но не будет напрямую участвовать в военных действиях, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО.

"Самой неотложной задачей является обеспечение поддержки Украине столько, сколько потребуется. Но союзники ясно указали, что мы не будем стороной в этом конфликте", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что Североатлантический альянс не планирует отправлять военных на Украину.

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В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки французских военных на Украину для участия в боевых действиях. Он отмечал, что консенсуса среди других стран Европы по этому вопросу нет, но допускал, что в будущем "ничего не следует исключать".

После этих комментариев французского президента лидеры ряда стран НАТО, в частности, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину.

На прошлой неделе Politico со ссылкой на источники сообщало, что Макрон предложил президенту США Джо Байдену вместе отправить на Украину военных инструкторов, однако американский лидер не поддержал эту идею.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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