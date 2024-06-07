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Байден не поддержал идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Джо Байдену вместе отправить на Украину военных инструкторов, однако американский лидер не поддержал эту идею, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Макрон озвучил предложение во время телефонного разговора между двумя лидерами.

"Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня", - сообщает Politico со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что никакого решения по итогам разговора принято не было.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения украинских военных.

Комментируя намерения Франции, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг вновь заявил, что в альянсе по-прежнему не планируют направлять военных на Украину.

Джо Байден Эммануэль Макрон США Украина Франция
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