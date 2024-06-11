В Польше за последние недели задержали десять предполагаемых диверсантов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на встрече с представителями Подляского воеводства в Белостоке, что в стране недавно были задержаны десять подозреваемых диверсантов. Его заявление транслировало польское телевидение.

"В течение последних недель задержаны десять человек, непосредственно вовлеченных в акты диверсии и саботажа в Польше. У нас есть повод полагать, что это не последние инциденты такого рода", - сказал Туск, не рассказав подробнее, что это были за люди и инциденты.

По его словам, "сейчас не может быть другого приоритета для центральных властей, для региональных органов власти, кроме обеспечения безопасности в самом широком смысле этого слова, и речь идет не об учениях или уроках по теории угроз".

Туск выразил необходимость поддерживать сотрудничество между профильными службами и властями на должном уровне, поскольку того требует ситуация на границе.