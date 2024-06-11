Поиск
СюжетПМЭФ-2024

США выделят палестинцам гуманитарную помощь на $404 млн

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон выделит гуманитарную помощь палестинцам на $404 млн, сообщает во вторник госдеп США.

"США предоставят дополнительную жизненно необходимую гуманитарную помощь на сумму $404 млн, чтобы поддержать палестинских граждан в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан и во всем ближневосточном регионе", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В миреАббас призывает повлиять на Израиль для открытия всех сухопутных путей в ГазуЧитать подробнее

Таким образом, сумма, выделенная США на эти цели за последние восемь месяцев, достигла $674 млн.

Вашингтон на данный момент является крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам, отмечает госдеп.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

США сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК хочет продлить до марта 2026 г. временную защиту в ЕС для украинских беженцев

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

В Польше за последние недели задержали десять предполагаемых диверсантов

На севере Литвы начались учения "Прочный щит 6" с участием военных стран НАТО

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

Аналитики Citi спрогнозировали новые рекорды на фондовом рынке Европы через год

Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Что случилось этой ночью: вторник, 11 июня

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });