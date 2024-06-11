США выделят палестинцам гуманитарную помощь на $404 млн

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон выделит гуманитарную помощь палестинцам на $404 млн, сообщает во вторник госдеп США.

"США предоставят дополнительную жизненно необходимую гуманитарную помощь на сумму $404 млн, чтобы поддержать палестинских граждан в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан и во всем ближневосточном регионе", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, сумма, выделенная США на эти цели за последние восемь месяцев, достигла $674 млн.

Вашингтон на данный момент является крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам, отмечает госдеп.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.