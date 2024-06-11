США изучают ответ ХАМАС на предложение по перемирию в Газе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Администрация США изучает ответ ХАМАС на предложение по перемирию с Израилем в секторе Газа, сообщил во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы получили ответ, который ХАМАС передал через Катар и Египет. Мы его изучаем", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее ХАМАС и другая действующая в секторе Газа группировка, "Исламский джихад" распространили совместное заявление, в котором указывают, что готовы рассматривать предложение о перемирии.

"Переданный нами ответ учитывает интересы палестинского народа. Также в нем говорится о необходимости полностью остановить агрессию в секторе Газа", - отмечается в заявлении.

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью NPR заверила, что израильская сторона не против озвученных ранее Вашингтоном предложений о перемирии в Газе. При этом она согласилась, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично об этом согласии не сообщал.

Ранее на этой неделе палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к постоянному прекращению огня в секторе Газа.

Группировка приветствует такие меры, как "полный вывод войск из сектора Газа, обмен пленными, восстановление, возвращение перемещенных лиц в районы их проживания, отказ от любых демографических изменений или сокращения площади сектора Газа и оказание необходимой помощи нашему народу в секторе", говорится в заявлении.

"Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с посредниками, чтобы вступить в непрямые переговоры о реализации этих принципов, которые соответствуют требованиям нашего народа и нашего сопротивления", - отметили в ХАМАС.

Ранее Совбез ООН проголосовал за принятие американского проекта резолюции с призывом согласиться на предложенную президентом США Джо Байденом сделку о перемирии в секторе Газа.

В ходе голосования, которое транслировалось на сайте Организации, 14 стран поддержали резолюцию, Россия воздержалась.

Как сообщала американская миссия в ООН, США призвали СБ ООН проголосовать за проект революции, "поддерживающий план, который принесет практически полное и немедленное перемирие, а также освобождение заложников".

Согласно сообщению миссии, Израиль уже согласился на эту сделку, хотя ранее власти страны об этом не заявляли. США призывают ХАМАС сделать то же самое.

В конце мая Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из сектора, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.