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Аббас призывает повлиять на Израиль для открытия всех сухопутных путей в Газу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООН и мировое сообщество должны оказать влияние на Израиль, чтобы он полностью открыл наземные пути сообщения в сектор Газа для доставки туда гуманитарной помощи, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на саммите по гуманитарной ситуации в Газе.

"Президент Аббас призвал СБ ООН и все силы в международном сообществе надавить на Израиль, чтобы открыть все наземные КПП, ведущие в сектор Газа, и передать контроль над ними новому палестинскому правительству", - передает агентство WAFA.

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Также он подчеркнул важность задачи немедленно добиваться постоянного режима прекращения огня в Газе и вывести все израильские войска из сектора. По его словам, это откроет путь к созданию государства палестинцев. Он напомнил, что создание государственности подразумевает полноценное членство в ООН и признание Палестины большинством стран мира.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси тоже призвал международное сообщество побудить Израиль устранить все препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Король Иордании Абдалла II в свою очередь отметил, что гуманитарный доступ в анклав нужно обеспечить по умолчанию, не дожидаясь перемирия.

При этом представитель израильского МИД накануне заявил изданию The Times of Israel, что Израиль на конференцию приглашен не был.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Махмуд Аббас СБ ООН сектор Газа Израиль
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