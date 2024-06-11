Сына Байдена признали виновным в незаконном хранении оружия

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд присяжных в штате Делавэр признал сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по трем федеральным обвинениям в незаконном хранении оружия, сообщает во вторник издание The Hill.

Присяжным потребовалось три часа, чтобы согласовать вердикт. Сам судебный процесс над Хантером Байденом длился около недели.

Теперь судье предстоит определить наказание сыну президента США. Американские СМИ отмечают, что самый жесткий возможный приговор в данном случае – 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тыс. Однако поскольку ранее Хантер Байден не был судим за такие нарушения закона, ожидается, что приговор будет значительно более мягким.

Суд в Делавэре рассматривал дело о незаконном хранении оружия, приобретенном человеком, употреблявшим наркотики. Сообщается, что в 2018 году сын президента употреблял наркотики и скрыл это при оформлении покупки оружия. Кроме того, следователи выяснили, что на протяжении 11 дней он владел огнестрельным оружием, вообще не имея на это разрешения.

Это не единственное судебное разбирательство, фигурантом которого стал Хантер Байден. В Калифорнии он обвиняется в неуплате налогов. Суд еще не приступил к рассмотрению этого дела.