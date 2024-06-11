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Путин заявил, что РФ рассматривает все инициативы Турции по украинскому регулированию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россия с большим уважением относится к инициативам Турции по урегулированию украинского кризиса и ситуации в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины", - сказал он на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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"Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении так называемой зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена. Знаю также об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Вы знаете, мы это поддержали, но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение", - сказал Путин.

"Тем не менее, мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", - продолжил он.

Путин также поблагодарил Анкару за предоставление площадки в Стамбуле для переговоров с Украиной.

Владимир Путин РФ Турция Украина Черное море
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