Москва изучает предложения Анкары о безопасности судоходства в Черном море

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия рассматривает предложения Турции о выработке нового регламента безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Мы знаем о существовании таких идей, которые сейчас нами рассматриваются", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что нужно заключить соглашение по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Черном море. По его словам, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.