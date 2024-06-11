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Президент Аргентины посетит саммит G7 и не поедет на конференцию по Украине

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей будет гостем на саммите G7 позже на этой неделе в итальянской области Апулия, но посещать Швейцарию, где пройдет конференция по Украине он не планирует, сообщили во вторник аргентинские власти.

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"Ожидаем, что он проведет встречи с лидерами G7", - приводит агентство EFE слова представителя правительства Аргентины Мануэль Адорни. EFE отмечает, что на саммит прибудет и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Изначально планировалось, что Милей на ближайших выходных посетит конференцию по Украине в швейцарском кантоне Люцерн. Однако в итоге он решил вместо этого вернуться на родину, так как там запланированы важные мероприятия.

Саммит G7 пройдет с 13 по 15 июня, а конференция в Люцерне запланирована на 15-16 июня.

Аргентина G7 Украина Хавьер Милей
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