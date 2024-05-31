Кремль поддержал отказ Китая от участия в швейцарской конференции по Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле поддерживают подход Китая, где считают бесперспективным проведение конференции по Украине без участия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Пекина отказаться от участия в этой встрече.

Его спросили, обсуждало ли руководство Китая с Кремле решение об участии в конференции в Швейцарии.

"Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения в таких форматах без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. Китай об этом изначально заявлял, и здесь в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с Китайской народной республикой", - ответил Песков.

"Мы поддерживаем такой подход", - добавил он.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что в КНР считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию на Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданием Пекина.

Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня.