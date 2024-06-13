В Италии стартует саммит G7

Ожидается, что одной из главных тем станет вопрос использования доходов от замороженных активов РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Саммит "большой семерки" в четверг откроется в итальянской области Апулия.

Основными темами встречи, как ожидается, станут конфликт на Украине, вопрос о замороженных российских активах, ситуация на Ближнем Востоке, развитие стран Африки, миграция, экономическая и энергетическая безопасность, а также развитие искусственного интеллекта и изменение климата.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине станет "значимой темой" на саммите, причем в этом вопросе США намерены сделать "большой рывок вперед".

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее оказался единственным из лидеров государств G7, кто не дает согласие на инициативу США воспользоваться блокированными активами РФ для поддержки Украины.

Однако впоследствии западные СМИ сообщали, что Байден и Макрон, судя по всему, достигли соглашения об использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Кроме того, главы правительств стран G7 намерены согласовать комплекс мер по более эффективному обеспечению соблюдения санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине.

Во встрече примут участие лидеры стран "большой семерки": премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Японии Фумио Кисида.

Также на саммит приглашены представители ЕС: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Саммит в Апулии дает лидерам "большой семерки" возможность продемонстрировать твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и укреплять взаимодействие с развивающимися странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Кроме того, на саммите ждут высокопоставленных представителей Индии, Саудовской Аравии, Иордании, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Турции, Алжира, Кении и Мавритании. Также приглашен папа римский Франциск.

Саммит продлится до 15 июня. Это седьмой саммит G7, который пройдет в Италии.