Белоруссия проводит контртеррористические учения близ границ с Польшей и Украиной

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия проводит контртеррористические учения в Брестской области, граничащей с Польшей и Украиной, сообщил в среду государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом. Оцениваем современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности. Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности", - сказал Вольфович, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что "все проходит на плановой основе, никаких чрезвычайных ситуаций нет". "Конечно же, помимо внешних источников угроз, мы оцениваем и обстановку, которая может складываться внутри страны. Всегда все начинается изнутри, поэтому мы должны быть готовы к нейтрализации и угроз и обеспечению безопасности на территории своей страны. Этим вызвана необходимость проведения таких учений с силами и средствами государственной системы реагирования на акты терроризма", - отметил Вольфович.

"Заслушав соответствующие выводы должностных лиц, я вижу, что алгоритм действительно у нас отработан. Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства. По плану задействованы не только спецподразделения Комитета госбезопасности, но и спецподразделения органов пограничной службы и других структур. И МЧС, и подразделения Минздрава. Думаю, что с задачами справятся", - уточнил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

"Посмотрим, что у нас не получилось, - для этого учения и проводятся. Сделаем соответствующие выводы и подкорректируем, если надо будет, какой-то алгоритм действий и учтем это в ходе занятий по боевой подготовке. Самое главное - быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность", - добавил Вольфович.