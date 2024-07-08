В Белоруссии начались совместные с Китаем антитеррористические учения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии 8 июля начались совместные антитеррористические учения с китайскими военными, сообщил гостелеканал СТВ.

Военнослужащие Народно-освободительной армии КНР прибыли в Белоруссию 7 июля.

Проведение маневров с участием подразделений сил специального назначения обсуждалось в октябре 2023 года во время визита министра обороны Белоруссии в Китай. Тогда же было принято решение о выработке "дорожной карты" по развитию военного и военно-технического взаимодействия".

Учения продолжатся по 19 июля.