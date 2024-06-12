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Армия Белоруссии начала второй этап учений с нестратегическими ядерными силами

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами, комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между оборонными ведомствами, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами", - говорится в сообщении.

"Все организационные и технические моменты отрабатываются в четком взаимодействии с нашими российскими коллегами и совместно с ними", - прокомментировал ход учений начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, которого цитирует военное ведомство.

Он сообщил, что "оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям". "Аналогичное мероприятие выполнила и наша авиация", - добавил Муравейко.

"Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью", - подчеркнул первый замминистра обороны.

"Такие тренировки и отработка важных вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала. Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", - резюмировал он.

Белоруссия
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