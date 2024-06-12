В Армении у здания парламента начались столкновения полиции и протестующих

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столкновения демонстрантов и полиции начались у здания парламента Армении, где проходит "правительственный час" с участием премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты по призыву лидера протестного движения Армении, архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна попытались прорвать полицейское оцепление у здания парламента.

"Необходимо перекрыть все входы и выходы", - заявил архиепископ.

Полиция пытается оттеснить протестующих.

В ночь на 10 июня протестующие, добивающиеся отставки Пашиняна, перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.