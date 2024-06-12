Свыше 40 демонстрантов задержаны в Ереване у здания парламента Армении

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более сорока демонстрантов задержаны на акции протеста у здания парламента Армении, где с участием премьер-министра Никола Пашиняна проходит "правительственный час".

"Задержаны 42 человека по обвинению в невыполнении законных требований полиции", - сообщили "Интерфаксу" в МВД Армении.

В ночь на 10 июня требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

Ранее лидер протестного движения Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян обратился с требованием к парламенту республики созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки действующего правительства страны во главе с Пашиняном.

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая оппозиционный митинг в центре Еревана предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.