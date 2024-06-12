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В ЕС заявили о сожалении в связи с угрозами и нападениями на активистов в Грузии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что в ЕС вызывает сожаление информация из Грузии о преследованиях представителей гражданского общества, политиков и активистов.

"Европейский союз сожалеет о растущем числе сообщений об актах запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии", - говорится в коммюнике, опубликованном в среду в Брюсселе.

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ЕС в очередной раз призвал власти Грузии положить конец таким действиям и "тщательно и своевременно расследовать задокументированные акты насилия и запугивания".

"Мы также призываем грузинских политических деятелей воздерживаться от использования формулировок, которые могут еще больше усилить крайнюю поляризацию в стране", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

Он высказал "глубокую обеспокоенность широко распространяемой дезинформацией о ЕС и его ценностях". В Брюсселе хотели бы, чтобы власти Грузии воздерживались от "заявлений, которые являются неточными, не соответствуют заявленным стремлениям Грузии в ЕС и негативно влияют на отношения Грузии с Евросоюзом и его государствами-членами".

В документе сказано, что в настоящее время ЕС "рассматривает все варианты реагирования на принятие закона о "прозрачности иностранного влияния" и другие действия, подрывающие демократию и верховенство права в Грузии".

"Мы призываем правительство вновь встать на европейский путь. ЕС продолжает поддерживать грузинский народ и его подавляющий выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии", - подчеркивается в заявлении.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят грузинским парламентом 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента.

ЕС
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