Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иноагентах

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Процедура преодоления заседании проходила при острой критике закона со стороны депутатов от оппозиции, утверждающих, что его применение приведет к международной изоляции Грузии, так как закон является "дискриминационным и аналогом российского закона об иноагентах".

По заявлению депутатов из парламентского большинства, принятый закон предусматривает лишь заполнение ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающих более 20% доходов из-за рубежа. За уклонение представления государственным органам финансовых деклараций предусмотрены штрафы.

"Почему аналогичные законы "о прозрачности" приняты в США и в странах Евросоюза, а в Грузии такой закон принимать нельзя. Это ущемление нашего суверенитета", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ. В Тбилиси ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, требующих его отмены.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон "О прозрачности иностранного влияния" преследует лишь одну цель - обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства "на подрывную политическую деятельность".

По его словам, он предлагал представителям оппозиции, дипломатического корпуса провести дискуссию по закону, но не получил никакого отклика.