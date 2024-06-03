Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в понедельник подписал закон "О прозрачности иностранного влияния" после того, как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать.

"Я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Против этого закона выступали как внутри страны, так и за ее пределами, и все это потому, что грузинский народ высказал желание знать больше о прозрачности работы неправительственных организаций", - сказал Папуашвили на брифинге.

Он сообщил, что неправительственные организации, получающие более 20% средств из-за рубежа, должны будут представить в Минюст декларации о доходах.

Папуашвили добавил, что грузинский закон о прозрачности деятельности неправительственных организаций является самым гуманным из аналогичных законов, принятых в других странах.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента.

Закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ. В Тбилиси ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, требующих его отмены.