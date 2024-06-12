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В правящей партии Армении возложили ответственность за столкновения на Католикоса всех армян

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном правящей партии "Гражданский договор" возложили ответственность за столкновения между демонстрантами и полицией на Католикоса всех армян Гарегина Второго.

"Главным ответственным за нападение на полицейских является Католикос всех армян Гарегин Второй", - написал в соцсети вице-спикер парламента Армении, член партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян.

Между тем, спикер парламента Армении Ален Симонян в эфире Общественного телевидения также заявил, что "ответственным за столкновения является Гарегин Второй".

Как сообщалось, порядка 100 человек задержаны, около 80 человек получили ранения в Ереване на акции протеста перед зданием парламента Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента Армении, где с участием Пашиняна проходил "правительственный час".

Лидер протестного движения Армении архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян заявил на митинге перед парламентом, что "задача очень проста - Пашинян должен покинуть свой пост". "Мы не отступим ни на шаг", - сказал он.

Ереван Никол Пашинян
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