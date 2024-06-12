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В Армении полиция применила светошумовые гранаты против протестующих

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция Армении начала применение светошумовых гранат против протестующих у здания парламента Армении, где с участием премьер-министра Никола Пашиняна проходит "правительственный час".

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление и проникнуть в здание парламента.

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Пашинян заявил в парламенте, что полиция "выполняет возложенные законом обязанности".

Ряд телеграм-каналов распространили фотографии с пострадавшими от применения светошумовых гранат гражданами.

Ранее сообщалось, что на акции протеста у здания парламента Армении задержали шестьдесят демонстрантов.

В ночь на 10 июня требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

Ереван Армения Никол Пашинян
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