Министры обороны стран НАТО обсудят помощь Украине на долгосрочную перспективу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Двухдневное совещание министров обороны стран НАТО откроется в четверг в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне на пресс-конференции, что на заседании Совета НАТО-Украина в рамках министерской встречи "союзники обсудят, как обеспечить предсказуемую поддержку Украины в долгосрочной перспективе".

Как ожидается, министры утвердят план НАТО по координации помощи Киеву в области безопасности и подготовки личного состава, что, по словам Столтенберга, является "ключевым элементом пакета помощи Украине на Вашингтонском саммите наряду с долгосрочными финансовыми обязательствами".

Генсек НАТО напомнил журналистам, что страны-союзницы ежегодно предоставляют Украине военную поддержку на 40 млрд евро. "Мы должны поддерживать как минимум этот уровень помощи и столь долго, сколько потребуется", - сказал глава Североатлантического альянса.

Министры также рассмотрят меры по дальнейшему укреплению сдерживания и обороны НАТО, объявил генсек.

Отметив, что "расходы на оборону во всем альянсе растут", Столтенберг сообщил, что на министерской встрече союзники добьются прогресса в разработке нового оборонно-промышленного заказа, который лидеры стран НАТО должны одобрить в Вашингтоне в июле, "чтобы расширить военное производство и послать сигнал промышленности о долгосрочном спросе".

Министры на встрече в Брюсселе примут решения по "обеспечению необходимых возможностей для новых оборонных планов" альянса.

Повестка совещания включает в себя заседание Группы ядерного планирования, на которой государства альянса обсудят "текущую адаптацию ядерного потенциала НАТО".

"Мы усилим нашу поддержку Украины, мы укрепим нашу оборону и пошлем мощный сигнал сдерживания нашим противникам", - заявил Столтенберг накануне встречи глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса.