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Столтенберг надеется на консенсус по украинской теме на саммите НАТО

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил во вторник надежду, что участникам альянса к июльскому саммиту удастся найти общие позиции по проблемам, связанным с Украиной.

"Сейчас, когда мы ведем подготовку к саммиту, мы видим, что есть разные точки зрения. Я ожидаю, что в итоге (на саммите - ИФ) мы придем к согласию по поводу рамок нашей дальнейшей поддержки Украины", - сказал он на пресс-конференции в Латвии.

При этом Столтенберг заверил, что все страны Североатлантического альянса поддерживают Украину, а разногласия касаются того, какую именно поддержку следует оказывать.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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