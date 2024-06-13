Великобритания ввела санкции против арктической "дочки" "Росатома"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Великобритания внесла в санкционный список АО "Русатом Арктик", говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

"Росатом" создал дочернюю компанию АО "Русатом Арктик" в декабре 2023 года. Предприятие займется развитием новых направлений бизнеса госкорпорации в Арктической зоне, поясняли "Интерфаксу" в "Росатоме".

США ввели санкции против "дочки" "Росатома" по развитию грузовых проектов на Севморпути в феврале текущего года.

Кроме того, в санкционный список Великобритании внесена компания Eco Shipping LLC RUS (Архангельск). Минфин США в мае ввел санкционные ограничения против Eko Shipping и связанных с нею девяти грузовых судов для перевозки сухих и генеральных грузов под флагом РФ.