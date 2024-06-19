Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Оттава включила в санкционные списки 13 российских чиновников, сотрудников следственных органов, сообщает канадский МИД.

"Глава МИД Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит санкции в отношении 13 человек (...) в связи со смертью Алексея Навального", - говорится в пресс-релизе канадского МИД.

Уточняется, что в санкционные списки включили, в частности, "высокопоставленных чиновников, сотрудников российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы".

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в Канаду.

На сайте МИД 13 июня опубликовали список из 13 россиян, которых добавили в санкционные списки. Ведомство уточняет, что санкции вступили в силу в день их публикации.