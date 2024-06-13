Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

Под санкции также попал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Великобритания внесла в санкционный список и "СПБ биржу".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "Московскую биржу" и входящих в ее группу НКЦ и НРД в санкционный список в среду.

Вскоре после этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как пояснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские санкции. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ. В четверг Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом для сокращения рисков.