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США и Украина подписали соглашение в сфере безопасности

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Италии в четверг подписали двустороннее соглашение в области безопасности.

Видеотрансляцию церемонии ведет Белый дом.

По данным американских СМИ, соглашение рассчитано на 10 лет. Оно, в частности, предусматривает проведение совместных военных учений, подготовку и тренировку украинских военных, а также наращивание сотрудничества в производстве оружия и военного оборудования.

Кроме того, согласно американским СМИ, документ требует от Киева проведения реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

Соглашение также предусматривает, что в случае нападения на Украину высокопоставленные официальные лица из Вашингтона и Киева в течение 24 часов должны провести консультации, чтобы определить, в какой дополнительной поддержке нуждается украинская сторона.

Ранее в четверг сообщалось, что Украина подписала с Японией двустороннее 10-летнее соглашение о безопасности и обороне.

Владимир Зеленский Джо Байден США Украина
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