Байден заявил, что Киеву нельзя использовать оружие США для ударов вглубь РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в четверг, что не намерен снимать запрет на применение Киевом американского оружия для ударов по находящимся вдали от зоны боевых действий целям на территории России.

"Моя позиция по ударам на большие расстояния не изменилась", - заявил он на пресс-конференции в Италии.

При этом Байден напомнил, что ранее разрешил использовать передаваемое США оружие для ударов по военным целям в приграничных районах, "так как этот шаг выглядит очень разумным".