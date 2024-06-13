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Япония и Украина подписали 10-летнее соглашение о безопасности и обороне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее 10-летнее соглашение, согласно которому Токио будет предоставлять Киеву помощь в области безопасности, обороны и других сферах, сообщает в четверг Associated Press.

Агентство отмечает, что, по данным украинской стороны, в рамках этого соглашения Япония в этом году предоставит Украине поддержку в $4,5 млрд. В свою очередь в японском посольстве в Италии заявили, что с 2022 года Токио уже предоставил Киеву поддержку на сумму более $12 млрд.

Япония будет предоставлять Украине нелетальное оборудование и товары, сотрудничать со страной в сфере разведки.

Соглашение подписано на полях саммита G7 в Италии.

Владимир Зеленский Украина Фумио Кисида Япония
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