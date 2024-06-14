Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Илон Маск Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Tesla Inc. вновь высказались в поддержку выплаты главе компании Илону Маску вознаграждения на сумму $56 млрд.

Они также поддержали перенос регистрации Tesla из Делавэра в Техас.

Голосование по этим вопросам прошло в четверг. Компания не приводит данных о том, какое количество голосов акционеров было отдано "за" предложения, однако Маск написал в соцсети X о "большом отрыве" голосов в их поддержку.

Одобрение акционерами компенсационного пакета Маска не гарантирует, что вознаграждение будет выплачено, отмечает MarketWatch. В январе этого года Канцлерский суд штата Делавэр отменил решение о выплатах Маску, которое было утверждено акционерами компании на годовом собрании в 2018 году. Суд решил, что Маск за счет своего авторитета контролировал совет директоров, принявший решение о рекордном вознаграждении. В 2018 году в поддержку компенсационного пакета главы Tesla высказались 73% голосовавших акционеров.

Tesla планирует обжаловать решение суда, и итоги нового голосования акционеров дают надежды на успех в этом деле. Если же компании не удастся выиграть в суде, перенос регистрации в Техас позволит совету директоров вновь поднять вопрос о вознаграждении Маску в расчете на то, что суд в этом штате может принять другое решение.

"Юридическая битва за вознаграждение Маска далека от завершения, но мы думаем, что решение акционеров существенно усиливает позиции Tesla", - отмечает аналитик CFRA Гарретт Нельсон.

Одобряя пакет Маска, акционеры четко дают понять, что "сделка есть сделка", и глава Tesla должен получить выплаты, поскольку компания достигла всех амбициозных целей, что, в соответствии с условиями его контракта, должно быть вознаграждено в полном объеме, говорит Нельсон, которого цитирует MarketWatch.

В четверг акционеры компании также одобрили переизбрание Джеймса Мердока и Кимбала Маска, брата Илона, в совет директоров Tesla.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 26,6%.