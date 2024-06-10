Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Около 90% розничных акционеров американской Tesla проголосовали за выплату главе компании Илону Маску вознаграждения на сумму порядка $56 млрд, отмененного ранее Канцлерским судом штата Делавэр, написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным Bloomberg, розничные акционеры владеют примерно 45% находящихся в обращении бумаг, не принадлежащих Маску и другим инсайдерам.

Таким образом, для повторного одобрения вознаграждения потребуется лишь порядка 20% голосов институциональных инвесторов.

Крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) и суверенный фонд Норвегии голосуют против вознаграждения, пишет Barron's.

Влиятельные консалтинговые компании Glass Lewis & Co. и Institutional Shareholder Services (ISS) также рекомендуют акционерам голосовать "против".

Тем временем инвесткомпании Baron Capital и ARK Invest выступают за выплату вознаграждения.

По данным FactSet, ни один из четырех упомянутых институциональных инвесторов не входит в число 15 крупнейших акционеров Tesla. По данным LSEG, суверенный фонд Норвегии занимает среди них восьмое место.

Самому Маску принадлежит около 13% акций автопроизводителя.

Окончательные результаты голосования станут известны ближе к четвергу, когда состоится годовое собрание акционеров Tesla.

Также акционеры голосуют по вопросу переноса регистрации компании из Делавэра в Техас.

Суд Делавэра в конце января признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд. Как отметил суд, совет директоров не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.

Аннулирования вознаграждения добивался ряд акционеров Tesla, называвших его чрезмерным и пролоббированным Маском.

Размер компенсационного пакета в 250 раз превышает медианный размер вознаграждения CEO сопоставимых компаний и в 33 раза - следующий по величине (предыдущий компенсационный пакет Маска), отмечалось в решении суда.

Пакет включает опционы на 10% акций Tesla.

Капитализация компании снижается на 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.