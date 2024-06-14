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G7 планирует ужесточить контроль за соблюдением "потолка цен" на нефть РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 планируют договориться об ужесточении мер по соблюдению установленного ими "потолка цен" на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

"Согласно заявлению, с которым ознакомилось Bloomberg, лидеры "семерки" (...) пообещают ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть", - сообщает агентство.

"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы РФ от энергетики и других сырьевых товаров", - приводит Bloomberg выдержки из заявления, которое могут опубликовать позднее в пятницу.

Согласно документу, G7 также может объявить о "мерах, включая санкции и новаторские контрольные меры (...) для борьбы с использованием Россией альтернативных методов судоходства для обхода санкций". Кроме того, планируется делать больше для того, чтобы сократить доходы Москвы от продажи металлов.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок цен" на нефть РФ на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

Саммит G7 проходит с 13 по 15 июня в Апулии.

G7 РФ нефть
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