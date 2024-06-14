Страны G7 продолжат вводить санкции против России и поддерживающих ее стран

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 намерены и дальше вводить санкции против России, Китая и других стран в связи с ситуацией на Украине, говорится в итоговом заявлении саммита.

"Мы намерены повышать стоимость этого конфликта для России, опираясь на уже действующий комплексный пакет санкций", - отмечается в документе.

Также страны Большой Семерки планируют и дальше принимать меры в отношении Китая и третьих стран, которые "материально поддерживают" действия России на Украине. Это касается финансовых учреждений и других организаций в Китае, которые "облегчают России приобретение товаров для ее оборонно-промышленной базы".

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность поддержкой России со стороны КНР, - заявили они и призвали Пекин "поддержать всеобъемлющий, справедливый и продолжительный мир (на Украине - ИФ), основанный на территориальной целостности и принципах Устава ООН".

Кроме того, лидеры этих стран осудили "самым решительным образом растущее сотрудничество между КНДР и Россией в военной сфере".

"Мы призываем Россию и Северную Корею незамедлительно прекратить такие действия и выполнять резолюции СБ ООН", - отмечается в заявлении.

Лидеры "Группы семи" также намерены продолжать оказывать давление на российские доходы от энергетики и сырьевых товаров. В частности, они планируют увеличить эффективность политики потолка цен на нефть в отношении России.

Саммит G7 проходит с 13 по 15 июня в Апулии.