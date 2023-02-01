Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российским компаниям со среды запрещено продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен (price cap), установленных странами G7.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2022 года в ответ на введение потолка цен странами G7, предполагающего, что компаниям из стран "семерки" и ЕС можно перевозить российскую нефть и нефтепродукты, а также оказывать соответствующие услуги по их морской транспортировке только в том случае, если они продаются по установленному ценовому потолку. Для нефти он установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов лимит пока не определён.

Ожидается, соответствующий потолок будет установлен до 5 февраля, когда вступает в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов странами Евросоюза. Price cap призван ограничить доходы России от экспорта топлива, сохранив при этом предложение энергоресурсов на мировом рынке.

Указ президента РФ действует до 1 июля 2023 года. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Регулярный мониторинг за соблюдением указа возложен на Минэнерго. При этом Путин может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление, в котором определены правила мониторинга исполнения указа.

Так, сами компании и физические лица, заключившие контракты на поставку, обязаны не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о price cap. Также компании должны обеспечить мониторинг неприменения потолка цен вплоть до конечного покупателя.

В случае выявления подобной информации экспортеры должны сообщить об этом в ФТС и Минэнерго и устранить нарушение либо указать, что оно не может быть устранено.

Кроме того, поставщики должны предоставлять ФТС контракт на поставку, а также заявление, подтверждающее отсутствие там положений о применении price cap. Постановление вступает в силу с 1 февраля и распространяется на экспорт товаров, вывозимых с 1 февраля.

Минэнерго по согласованию с Минфином должно до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Поставщики сырья должны по запросу Минэнерго предоставлять ведомству копии контрактов и дополнений к ним (с переводом на русский язык).

Кроме того, компании будут передавать в Минэнерго информационные материалы о фактическом исполнении контрактов на поставку товаров, включающие в том числе сведения об иностранных покупателях, о направлениях и об условиях поставок товаров, особенностях обеспечения логистики и страхования и прочие данные о результатах мониторинга неприменения price cap.

На основании этого Минэнерго подготовит отчет о результатах мониторинга информации от поставщиков и ФТС, а также результаты мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением price cap будет определена правительством РФ позже (но не ранее 1 февраля 2023 года).