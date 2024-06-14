Секретарь Совбеза Армении будет участвовать в швейцарской конференции по Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

"15 июня с рабочим визитом отправлюсь в швейцарский кантон Нидвальден, где приму участие в саммите", - написал Григорян в пятницу в соцсети.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по украинскому урегулированию. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. В этой встрече Россия участвовать не будет.