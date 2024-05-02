Кремль не ждет результатов от конференции по Украине в Швейцарии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может, считают в Кремле.

"Мы не понимаем, что это за веха, вот эта вот мирная конференция. Это во-первых. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно", - заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление МИД Украины Дмитрия Кулебы, который допустил диалог с Россией после конференции по Украине в Швейцарии, намеченной на середину июня этого года.

По словам Пескова, "явно, что это какая-то инициатива, не настроенная на результат".

Песков также подчеркнул, что позиция России, касающаяся возможности переговоров по Украине, хорошо известна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.