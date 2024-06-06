Песков назвал абсурдным сборищем швейцарский саммит по Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле собираются следить за ходом швейцарской конференции по Украине, хотя считают ее пустым времяпрепровождением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С точки зрения исхода, с точки зрения содержания это, конечно, абсурдное сборище, и оно обречено на достаточно пустое времяпрепровождение, мы в этом уверены", - сказал он в интервью "Известиям".

"Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать", - добавил представитель Кремля.

При этом Песков заметил, что "коллективный Запад в основном пытается придать этому саммиту больше убедительности всякими возможными средствами".

Саммит по урегулированию кризиса на Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня.