Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС начнутся 25 июня

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщает в сети X бельгийское председательство в ЕС.

"Постпреды достигли принципиальной договоренности о рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдавии", - говорится в сообщении.

"Бельгийское председательство созовет первую межправительственную конференцию 25 июня", - отмечается в нем.



Cтраны Евросоюза решили начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович объявил 12 марта в Страсбурге, что ЕК завершила подготовку предложения по проекту переговорных рамок с Украиной и Молдавией, которое будет представлено для рассмотрения Совету ЕС.