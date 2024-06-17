Столтенберг отправляется в США и Канаду

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начинает в понедельник турне по Северной Америке, с 17 по 21 июня он посетит США и Канаду, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

Турне начнется с Вашингтона, где глава НАТО встретится с президентом США Джозефом Байденом. Столтенберг также выступит с речью и ответит на вопросы в Международном научном центре имени Вильсона.

18 июня генсек НАТО встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами сенатского комитета по международным отношениям. Запланировано его общение с сенаторами США, в том числе с лидером сенатского меньшинства Митчеллом Макконнеллом и членами сенатской группы наблюдателей НАТО.

Столтенберг 19 июня отправится в столицу Канады Оттаву, где встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. В Канаде генсеку НАТО вручат премию Луи Сен-Лорана, он также выступит с речью и ответит на вопросы аудитории.

20 июня глава Североатлантического альянса вернется в Вашингтон, где встретится с помощником президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и конгрессменами.

В Вашингтоне 9-11 июля состоится саммит НАТО, последний в карьере Столтенберга в качестве руководителя альянса. Повестка его визитов в США и Канаду связана с этой натовской встречей в верхах и усилением помощи Украине.

В конце минувшей недели генсек НАТО председательствовал на совещании министров обороны стран организации, которое было сфокусировано на подготовке вашингтонской встречи альянса на высшем уровне. Как отметил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 14 июня, "ключевыми пунктами повестки дня были поддержка Украины, а также сдерживание и оборона НАТО".