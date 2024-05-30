Столтенберг повторил призыв по поводу использования оружия НАТО для ударов по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Союзникам по НАТО пришло время задуматься над отменой запретов на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по России, так как этого требуют изменившиеся реалии в зоне боевых действий, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Считаю, что пришло время для того, чтобы подумать об отмене части этих ограничений", - сказал он в ходе выступления в чешском сенате.

При этом генсек подчеркнул, что данный вопрос не находится в его компетенции, так как все решения должны приниматься на национальном уровне.

Столтенберг пояснил, что, по его мнению, вопрос об отмене запретов стал актуален, так как в последнее время боевые действия нередко происходят в граничащих с Россией украинских районах. Кроме того, генсек НАТО считает, что "специфика боевых действий изменилась".

В конце прошлой недели Столтенберг впервые заявил, что считает правильным подумать об отмене запретов на применение натовского оружия для ударов по военным целям на территории РФ. Это предложение вызвало как положительные, так и отрицательные комментарии со стороны властей стран-членов НАТО.

В основном данный вопрос касается США, так как именно они передают особенно много оружия Украине. Американские официальные лица в последние дни заверяли, что Вашингтон, с одной стороны, ограничения не отменял, а с другой - дает возможность Киеву самому решать, как вести боевые действия.