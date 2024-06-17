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UBS готов вернуть экс-клиентам Credit Suisse 90% их вложений в рухнувшую Greensill

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS готов вернуть бывшим клиентам купленного им Credit Suisse 90% средств, вложенных ими в рухнувшую три года назад британскую финкомпанию Greensill Capital, говорится в пресс-релизе UBS.

Инвесторы смогут погасить паи фондов Credit Suisse Supply Chain Finance, вкладывавших в Greensill, в обмен на 90% чистой стоимости активов этих фондов на 25 февраля 2021 года за вычетом произведенных с тех пор выплат в их адрес.

Оферта будет действовать с 17 июня по 31 июля. В связи с ней UBS рассчитывает зафиксировать во втором квартале резерв примерно на $900 млн.

Инвестиции этих фондов в Greensill насчитывали $10 млрд, пишет MarketWatch. Credit Suisse вернул инвесторам $7,4 млрд, говорится в его последнем годовом отчете.

Британская Greensill, специализировавшаяся на реверсивном факторинге, при котором фирмы занимают у компании деньги для выплат поставщикам, объявила о банкротстве в марте 2021 года после того, как ее основной страховщик отказался продлить контракт на $4,6 млрд.

UBS Credit Suisse Greensill Capital
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