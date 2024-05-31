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UBS завершил поглощение Credit Suisse

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский UBS завершил поглощение Credit Suisse, говорится в пресс-релизе UBS.

Регистрация Credit Suisse в Цюрихе аннулирована, банк прекращает существование в качестве отдельного юридического лица.

UBS перешли все права и обязательства Credit Suisse AG, в том числе по всем находящимся в обращении долговым инструментам.

ЭкономикаПоследний глава Credit Suisse покинет UBS в этом годуЧитать подробнее

Credit Suisse и UBS 7 июня начнут функционировать как единая промежуточная холдинговая компания с регистрацией в США.

"Слияние наших материнских банков критически важно для упрощения перевода клиентов на платформы UBS, - заявил глава последнего Серджио Эрмотти. - Со второго полугодия 2024 года оно также откроет следующую фазу выгод с точки зрения затрат, капитала, финансирования и налогообложения".

UBS договорился о покупке столкнувшегося с оттоком средств вкладчиков Credit Suisse примерно за $3 млрд более года назад.

Акции UBS дорожают на 0,8% на торгах в Цюрихе в пятницу.

UBS Credit Suisse Цюрих Швейцария
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