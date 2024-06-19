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Главком ВМФ считает, что поход кораблей РФ к берегам Кубы дал нужный эффект

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Поход отряда кораблей Северного флота (СФ) с фрегатом "Адмирал Горшков" и подлодки "Казань" к берегам Кубы дал нужный эффект, Россия продолжит практику похода кораблей в дальние морские зоны, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, комментируя заход "Адмирала Горшкова" на Кубу.

"Близость отряда кораблей СФ (к границам - ИФ) текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Для нас это очень важная составляющая, мы были уверены в действиях своих сил. Тем более, есть поддержка близкой нам Республики Куба. Эффект поход дал", - сказал Моисеев на Морском салоне "Флот-2024".

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"Корабли ВМФ как решали задачи в дальних морских зонах в важных для нас районах, так и будут решать", - заявил он.

По его словам, для России практика применения корабельных сил и подводных лодок в дальних морских зонах в оперативно важных районах "была, есть и будет".

17 июня в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", покинул Кубу для продолжения выполнения задач в соответствии с планом дальнего похода.

Отряд кораблей СФ прибыл на Кубу 12 июня. По данным Минобороны РФ, в порт Гавана зашли фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Согласно открытой информации, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350, он стал первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Корабли данного проекта оснащаются также крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

По официальной информации, многоцелевая АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в Северодвинске в 2009 году, спущена на воду в 2017 году, вошла в состав Северного флота в 2021 году. "Казань" относится к АПЛ четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Эти подлодки оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности.

Адмирал Горшков ВМФ РФ Куба Минобороны РФ
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