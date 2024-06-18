Рютте постарался убедить Орбана поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер Нидерландов Марк Рютте предложил главе правительства Венгрии Виктору Орбану возможность не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Украины, чтобы убедить его поддержать свою кандидатуру на пост генсека альянса, сообщает во вторник Financial Times со ссылкой на источники.

"Нидерландский премьер Марк Рютте пообещал предоставить Виктору Орбану возможность отказаться от деятельности НАТО по поддержке Украины, если Рютте станет генсеком альянса", - сообщает издание.

Они встретились на полях неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе в понедельник.

Газета отмечает, что в настоящий момент кандидатуру Рютте поддерживают 29 из 32 членов НАТО, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия.

На прошлой неделе нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Венгрии есть право не принимать участие в деятельности НАТО по помощи Украине, а также в долгосрочной финансовой поддержки Киева.

Срок полномочий Столтенберга на посту генсека альянса истекает в октябре.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.