Словакия согласилась поддержать кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Словакии согласились поддержать кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, заявил во вторник словацкий президент Петер Пеллегрини, которого цитирует агентство ЭФЭ.

До сих пор Словакия входила в перечень стран, поддерживающих не Рютте, а другого претендента на пост генсека Североатлантического альянса - президента Румынии Клауса Йоханниса.

При этом СМИ Словакии отмечают, что Братислава ожидает в обмен на согласие на кандидатуру Рютте помощи Нидерландов в усилении словацкой ПВО.

Таким образом, по информации европейских СМИ, на данный момент против кандидатуры Рютте выступают только две страны - Венгрия и Румыния. При этом Рютте ранее на этой неделе провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном. Пока неясно, согласился ли Орбан отказаться от поддержки Йоханниса.

Для избрания нового генсека НАТО требуется консенсус между лидерами всех стран-членов альянса.